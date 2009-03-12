Вибори в Тернопільській області ніхто не скасовував

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія зобов`язана організувати й провести вибори в обласну раду, незважаючи на скасування постанови Верховної Ради про їх призначення.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Перш за все, необхідно розвінчати міф про те, що Верховна Рада України нібито скасувала позачергові вибори депутатів Тернопільської облради», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, 3 березня 2009 року Верховна Рада скасувала лише власну постанову про призначення позачергових виборів від 18 грудня 2008 року.

«Будь-який поважаючий себе юрист знає, що до конституційних повноважень Верховної Ради відноситься тільки призначення, але ніяк не скасування чергових і позачергових місцевих виборів. Взагалі, скасування призначених виборів – яскравий приклад правових нонсенсів, які з грудня 2004 року все частіше стали з`являтися в українській правотворчій і правозастосовчій практиці. Адже, з точки зору права, постанова про призначення виборів є актом індивідуальної дії, який вичерпує себе в момент публікації. І подальше скасування такого акту ніяких юридичних наслідків не створює взагалі», - вважає представник ЦВК.

«У ті похмурі для багатьох роки реакції, коли в Україні судам ще дозволялося ухвалювати рішення, засновані на Конституції та законах, а не на побажаннях контролюючих їх політичних сил, Конституційний Суд встиг сформулювати саме таку правову позицію», - додав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ, посилаючись на ухвалу Конституційного Суду України від 21 грудня 2000 року.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ пояснив, що з моменту публікації рішення парламенту про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради проведення цих виборів регулюється виключно нормами Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних і міських голів». «Почався виборчий процес. Закон пов`язує завершення виборчого процесу з єдиною подією – офіційною публікацією результатів виборів. Ніяких інших варіантів закон не залишає: будь-який виборчий процес, одного разу почавшись, може закінчитися тільки за умови, що в призначений день відбулося голосування, результати виборів встановлено компетентною виборчою комісією – в даному випадку Тернопільською обласною - й ці результати офіційно опубліковано у встановленому законом порядку», - уточнив він.

«Просто так перервати виборчий процес, який почався відповідно до закону й на передбачених ним підставах, неможливо. Інституту скасування виборів виборче законодавство, як демократичних держав, так і України, не містить взагалі. І це стосується будь-яких виборів – чи то вибори президента, вибори народних депутатів, або місцеві вибори», - переконаний М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«У ситуації з тернопільськими виборами в наявності спроба створення надзвичайно небезпечного прецеденту. Хто тепер може гарантувати, що у Верховній Раді десь у грудні 2009 року не набереться достатня кількість голосів для скасування її ж постанови про призначення чергових виборів Президента України у зв`язку з необхідністю економії виділених на їх проведення коштів державного бюджету? До речі, з 10,6 мільйонів гривень субвенції державного бюджету на проведення виборів депутатів Тернопільської обласної ради ЦВК вже перерахувала обласній виборчій комісії 6,4 мільйона. Частину цих коштів вже витрачено», - повідомив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Водночас, на його думку, ситуація, що склалася навколо виборів депутатів Тернопільської облради, певною мірою може вплинути і на довіру виборців до результатів цих виборів і на їх правову долю. «Напевно, не можна виключати, що ті або інші політичні сили намагатимуться оскаржити результати виборів на тій підставі, що Верховна Рада скасувала своє ж рішення про їх призначення. Але з точки зору закону, такі доводи будуть абсолютно неспроможними. На жаль, не можна виключати й того, що внаслідок навмисно сформованої щодо цих виборів атмосфери невизначеності, деякі виборчі дільниці в області просто не відкриються 15 березня», - вважає представник ЦВК.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ підкреслив, що його думка є приватною й не може розглядатися як офіційна позиція Центральної виборчої комісії.

«ЦВК до організації місцевих виборів безпосереднього відношення не має, а Тернопільська обласна територіальна виборча комісія як організатор виборів в обласну раду, на мій погляд, повинна була б забезпечити їх належну підготовку й проведення, а також встановити й опублікувати їх результати. Хоча сьогодні я колегам з обласної виборчої комісії не заздрю: з одного боку, вчора окружний адміністративний суд Тернопільської області своїм рішенням зобов`язав їх провести вибори 15 березня, з іншого – окружний адміністративний суд м. Києва, що став уже притчею во язи цех, сьогоднішньою ухвалою проводити вибори взагалі заборонив. Тепер зацікавленим сторонам залишилося дочекатися, з яким із двох документів в обласну комісію раніше прийдуть судові виконавці, адже виконувати формально потрібно обидва, питання лише: в якому порядку», - резюмував М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.