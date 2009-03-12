Блок Кличка обіцяє захищати інтереси киян у суді

Франкція Блоку Віталія Кличка обіцяє, що захищатиме інтереси киян у суді при спробі влади столиці незаконно чи необґрунтовано підняти тарифи на житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі депутатської фракції Блоку Віталія Кличка у зв’язку з імовірним підвищення тарифів на ЖКП у столиці та відповідною заявою представника Секретаріату Президента України.

Так, Віталій КЛИЧКО зазначив, що згоден з тим, що Київ потребує змін у бюджеті і тарифній політиці. Водночас він висловив занепокоєння, щоб позицію заступника глави Секретаріату Президента Романа БЕЗСМЕРТНОГО влада міста “не перекрутила на свою користь, й на наступний день вдесятеро не підвищились тарифи на все, що можна”.

“Я погоджуюсь з Романом БЕЗСМЕРТНИМ у цитаті «через непродуману тарифну політику Київ субсидує багатих» і додав би: “а саме - окремі категорії багатих та безсовісних черновецьких поплічників» , - сказав В.КЛИЧКО.

Він наголосив на необхідності проведення незалежного аудиту роботи підприємств, що виробляють та надають послуги, перш ніж встановлювати розмір нових тарифів.

“Що стосується тарифної політики в місті, то тут взагалі без незалежного аудиту не розібратися. Адже у кожного керівника монополій – свої цифри, які потім не збігаються зі цифрами у звітах. Треба провести ретельний моніторинг використання бюджетних коштів та формування тарифів. Без цього необхідного кроку кожне підвищення буде незаконним. У разі, якщо влада знову піде на це, Блок Віталія Кличка буде захищати інтереси киян у суді. Так само як були оскаржені три розпорядження глави КМДА щодо підвищених тарифів для населення від 30 січня”, - наголосив В.КЛИЧКО.

Він підкреслив, що у секретаріаті Київради на ім’я міського голови вже лежить кілька десятків депутатських запитів від депутатів фракції Блока Кличка з вимогою надати цифри формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

В.КЛИЧКО також зазначив, що депутат від його фракції Іван ПЛАЧКОВ підготував кілька проектів рішень щодо ліквідації кампанії «Київенергохолдинг», яка не пускає до себе жодного ревізора, не звітує, на що витрачає кошти громади та постійно лякає підвищенням тарифів.

“До речі, за останні 15 років не було прямих інвестицій в столичних монополістів. Це означає одне – в Києві ці компанії лише для прибутку та ручного управління”, - переконаний В.КЛИЧКО.

Він вважає, що Київ має взяти приклад Європи, де природні монополії мають один з двох статусів – статус комунальних підприємств, як мінімум, а здебільшого – статус державних підприємств. За словами лідера Блоку, лише тоді державні регулюючі та контролюючі органи зможуть простежити, аби не було ніяких порушень – через комісію з питань енергетики, через комісію з питань цінних паперів, податкову адміністрацію і т.д.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня на брифінгу Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що потрібно переглянути діючі підходи до формування бюджету столиці, а також існуючу тарифну політику. За його словами, діючі сьогодні в Києві тарифи на послуги житлово-комунального господарства перекривають собівартість таких послуг лише на 30%.

“Київ не зможе функціонувати як столиця, якщо зберегти ті підходи до формування бюджету, які сьогодні діють, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. - Київ сьогодні не таке бідне місто, щоб не платити нормальні тарифи. Це, по-перше. По-друге, якщо ми хочемо проводити хорошу, мудру соціальну політику, то нам необхідно у багатих забрати кошти через тарифи, і дати їх бідним. Те, що на сьогодні через непродуману тарифну політику Київ субсидує багатих, це ні для кого не є секретом. Тому в Києві повинна бути змінена тарифна політика. Раніше мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ неодноразово заявляв, що хоче реалізувати в Києві ідею в сфері соціальної політики, суть якої полягає в тому, що “багаті платять за бідних”.

Разом з тим, 4 березня на нараді з керівництвом столиці Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував по багатьох напрямах політику, яку проводить мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.