Кордон НАТО має проходити по кордону з Росією

Екс-президент Чехії Вацлав ГАВЕЛ вважає, що Україна і Білорусь повинні в перспективі приєднатися до НАТО.

Як повідомляє білоруська служба радіостанції «Свобода», таку думку В.ГАВЕЛ висловив в інтерв`ю Чеському радіо.

«НАТО не може розширюватися весь час. Цей союз визначено спільними цінностями й спільною географією», - сказав В.ГАВЕЛ.

На його думку, кордон НАТО має проходити по білорусько-російському й українсько-російському кордонах.

Екс-президент Чехії розраховує, що диктатура в Білорусі й суперечності в Україні незабаром закінчаться, й обидві країни зможуть приєднатися до Альянсу.

На думку В.ГАВЕЛА, було б добре, якби й на Кавказі виникла нова система безпеки, яка могла б охопити Вірменію, Грузію та Азербайджан, щоб таким чином гарантувати країнам їх незалежність.

«Було б добре, якби Альянсу ніде не доводилося застосовувати силу, але такий час, на жаль, найімовірніше, ніколи не настане», - резюмував В.ГАВЕЛ.