У США готують план для України - екс-радник держсекретаря

17:05, 26 червня 2017
Політика
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Наразі у США працюють над розробкою нових ідей щодо України.

Ілюстрація REUTERS

У Пентагоні, Державному департаменті, ЦРУ та Білому домі готують план для України. Про це заявив екс-радник державного секретаря США Метью Брайза, передає Еспресо.TV.

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"Деякі мої колишні колеги в Державному департаменті, у Білому домі плідно працюють над розробкою нових ідей (щодо України, — УНІАН.). Це саме те, над чим держсекретар Рекс Тіллерсон попросив їх попрацювати. Я знаю, що триває процес, який ми називаємо міжвідомчим процесом - це дебати, конструктивні роздуми щодо подій, які відбуваються, між представниками Пентагону, Державного департаменту, ЦРУ, Білого дому", - сказав Брайза.

За його словами, проблема в тому, що президент Дональд Трамп має проблеми з фокусуванням на певній проблемі, бо кожного дня це щось різне.

Раніше Брайза заявив, що наразі реалізація плану президента Росії Володимира Путіна щодо так званого обміну України на Сирію неможлива.

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Теги: #план щодо України#план США