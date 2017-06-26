План Путіна з "обміну України на Сирію" зірвано - екс-радник держсекретаря США

Наразі реалізація плану президента Росії Володимира Путіна щодо так званого обміну України на Сирію є неможливою. Про це заявив колишній радник державного секретаря США Метью Брайза, передає Еспресо.TV.

Він пояснив, що Путін раніше думав, що можна укласти певного роду оборудку з президентом США Дональдом Трампом. Відповідно до цієї схеми, Росія б пообіцяла співпрацювати у Сирії проти "Ісламської держави", якщо Трамп заплющить очі й дозволить Донбасу перебувати під контролем Росії.

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За словами Брайза, зараз така ситуація є абсолютно неможливою. Втім, він зауважив, що можуть бути чутки щодо держсекретаря Рекса Тіллерсона, які поширюють у Вашингтоні останні кілька днів.

"Тіллерсон зараз розпочинає новий процес, в якому США будуть грати роль медіатора, як це було у переговорах між Україною та Росією, і, можливо, підсилять вплив Франції та Німеччини в так званому "нормандському форматі", й домовляться про те, що Росія забереться зі сходу України в обмін на те, що Україна буде виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими угодами", - наголосив Брайза.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна є абсолютно самостійною в процесі прийняття рішень та спростував чутки, що її намагаються обміняти на Сирію.