СБУ не підозрює Тимошенко у державній зраді

09:10, 13 березня 2009
Політика
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“Ми не КДБ і не підозрюємо всіх громадян”

Служба безпеки України не розслідує жодної кримінальної справи щодо державної зради, у якій би фігурували прізвища українських високопосадовців. Про це повідомив у четвер на брифінгу голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи підтвердилися закиди з боку працівників Секретаріату Президента на адресу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО відзначив, що СБУ розслідує тільки одну кримінальну справу за ст. 111 «державна зрада» щодо трьох громадян України, двоє з яких колишні військовослужбовці. «Ці люди намагалися сфотографувати за гроші один з військових об’єктів і передати фото розвідникам іншої держави», – зазначив він. За словами голови СБУ, цю справу передано до суду в лютому поточного року. «Ми не КДБ і не підозрюємо всіх громадян у державній зраді. Задокументовано – передали в суд.  І там немає прізвищ високопосадовців України», – сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомлялося, звинувачення на адресу голови уряду висловлювали заступник голови Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ та радник Президента Лідія ПОРЕЧКІНА.

 

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