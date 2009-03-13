Балога назвав дату президентських виборів

Глава Секретаріату Президента Віктор Балога виключає можливість імпічменту Президента. Про це він заявив в інтерв`ю виданню "Коммерсант-Україна", коментуючи відповідну ініціативу лідера комуністів Петра Симоненка.

"Перш за все діючий президент, виконуючи свої функції, жодного разу не порушив Конституцію і закони України. А заяви члена фактичної демократичної коаліції Петра Симоненка – адже саме завдяки йому проходять коаліційні голосування в парламенті – пояснюються дуже просто. Симоненко так надихнувся виконанням доручень Тимошенко, що скоро виборці перестануть розуміти, чи він є членом партії "Батьківщина" чи главою Компартії. А що стосується тих "порушень", про які він говорив сьогодні, зокрема про призначення губернаторів і зміни у складі Радбезу, то Віктор Ющенко зробив їх у відповідь на слізні прохання про це пані Тимошенко, яка тоді дуже хотіла стати прем`єр-міністром", - пояснив глава СП .

Відповідаючи на запитання кореспондента про те, коли відбудуться чергові президентські вибори, Балога сказав: "В строк, передбачений Конституцією, - 17 січня 2010 року. У мене немає сумнівів".

Чиновник також заявив, що Президент не збирається звертатися до Конституційного суду з приводу дати проведення виборів: "Вибори повинна призначити Верховна рада, і я не думаю, що буде визначена інша дата".