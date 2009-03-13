Ющенко сьогодні на Тернопільщині
09:58, 13 березня 2009Політика
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Президент зустрінеться зі студентами
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Тернопільської області.
Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що в ході поїздки Президент зустрінеться зі студентами Тернопільського національного економічного університету та ознайомиться з роботою ТОВ «Сумітомо Електрик Борднетце-Україна».
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