Черновецькому призначили психіатричну експертизу

На засіданні Тимчасової комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності міської влади одноголосно було прийняте рішення про проведення психіатричної експертизи голови Київської адміністрації Леоніда Черновецького.

Про це заявив народний депутат від БЮТ Володимир Яворівський, повідомляє прес-служба депутата.

Як відомо, комісія ВР була створена для розслідування обставин порушення Конституції та законів, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу.

Нещодавно перший заступник мера Ірена Кільчицька заявляла, що жодна комісія не знайде ніяких порушень у діяльності столичної адміністрації.

У п`ятницю мер Черновецький повертається до виконання обов`язків міського голови після кількатижневої відпустки.

"Українська правда. Київ"