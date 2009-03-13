Балога знає, заради чого Фірташа «кинули у багаття»

Питання приналежності 11 млрд кубічних метрів газу, який лежить в основі "справи “Нафтогазу", має вирішити суд. Так вважає глава Секретаріату Президента Віктор Балога. У інтрев’ю виданню "Коммерсант-Україна" він сказав: "Не варто підміняти закон політикою. Не моя справа визначати, було порушення закону чи ні. Хай СБУ проведе розслідування, а суд поставить крапку в цій справі".

Віктор Балога не бачить бізнес-зв’язку між власником РосУкрЕнерго Дмитром Фірташем, який відстоює своє право на газ, і заступником глави СБУ Валерієм Хорошковським: "Я не бачу між ними бізнес-зв’язку... Навіть якщо такий бізнес є, я не бачу в цьому проблеми. Фірташ – це не синонім зла і не синонім добра. Фірташ – це людина, яку кинули в багаття на поживу аборигенам тільки для того, щоб Юлія Володимирівна могла з кимось повоювати. Не було б Фірташа – був би Хорошковський. Або Порошенко, якби він вчасно не перекинувся до Тимошенко, почавши підтримувати її політику, або ще хтось".

На контраргумент кореспондента, що у представників БЮТ є чітка претензія щодо того, що розслідування справи, пов`язаної з бізнесом Дмитра Фірташа, курирує його бізнес-партнер, Балога відповів: "А чому ж Юлія Володимирівна звернула на це увагу тільки зараз, а не півтора роки тому, коли призначала Хорошковського керівником Держмитниці? Тому що сьогодні їй вигідно говорити про це і зводити рахунки".