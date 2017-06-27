Мережа Державної фіскальної служби зазнала потужної хакерської атаки

Державна фіскальна служба України (ДФС) зафіксувала потужну хакерську атаку на свою комп'ютерну мережу, але наразі некритичні елементи мережі відключені.

Як повідомила представник прес-служби ДФС у соцмережі Facebook, митне оформлення працює в штатному режимі, проте прийом електронних документів, включаючи звітність та податкові накладні, тимчасово припинено з 18:00.

«Всі електронні документи, що надійшли до ДФС до 18:00, будуть оброблені днем прийняття. В окремих випадках може спостерігатися незначне зниження швидкості обробки інформації», - зазначається у повідомленні.

Водночас представник ДФС зазначила, що робота відділень банків у пунктах пропуску на державному кордоні заблокована, але за домовленістю з «Укргазбанком» як уповноваженим банком на проведення митних розрахунків прийом платежів здійснюватиметься в автономному режимі.

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«Зараз ситуація з роботою комп'ютерної мережі ДФС контролюється, вживаються заходи для повної нейтралізації втручання», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів із обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Слідом за «Ощадбанком», який повідомив про обмеження функціонала послуг своїм клієнтам у зв'язку з хакерськими атаками, атакам хакерів піддалися банки «Південний», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» та державний «Укргазбанк».

Разом з тим державний «Укрексімбанк» і націоналізований «ПриватБанк» повідомили, що їхні системи не зазнавали хакерської атаки.