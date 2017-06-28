Порошенко і Гройсман привітали українців з Днем Конституції

Керівники держави привітали українців з Днем Конституції України.

Зокрема, президент Петро Порошенко наголосив, що Конституція України хоч і відносно молода, однак має унікальне історичне коріння.

«У квітні 1710 року, коли в світі ще домінували абсолютні монархії, до американської Війни за незалежність і до Великої французької революції лишалися десятки років, а наші пращури вже склали по суті республікансько-демократичний маніфест. Маніфест, який на багато років випереджував свій час», - йдеться у дописі глави держави у Facebook.

«З Днем Конституції України!», - додав Порошенко.

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав співвітчизників шанувати Конституцію як символ нашої державності.

«Вітаю з Днем Конституції України! Шануймо символ нашої державності, Основний Закон України, що засвідчує - українці живуть у вільній, незалежній, демократичній країні. Впевнений, на нашу сильну європейську державу чекає успіх!», - йдеться у вітанні прем’єра на його сторінці у Facebook.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у своєму вітанні підкреслив, що «Конституція - це не лише Основний закон, це відображення наших фундаментальних цінностей. Цінностей свободи, справедливості, демократії, правової держави та миру».

«Від «Руської Правди» Ярослава Мудрого, через Конституцію гетьмана Пилипа Орлика «Договори і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького» до сучасної Конституції України – упродовж тисячоліття формувалася і гартувалася українська європейська нація. Наш Основний закон – це справжній фундамент життя та розвитку Української держави і народу», - зазначив Парубій у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

«У цей день особливо хочу привітати справжніх захисників Конституції України – українських воїнів, які боронять незалежність, державний суверенітет та недоторканність наших кордонів від російського окупанта. Дякую українським солдатам, що можемо святкувати 21-шу річницю Конституції у вільній, незалежній, європейській Україні», - додав спікер.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, вітаючи українців, наголосив, що в Основному законі, ухваленому 21 років тому, чітко зафіксовано, що Україна - унітарна, суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава - рівноправний член світової спільноти.

«Саме таку державу ми будуємо! І всі спроби російської недоімперії військовими діями, терактами, кібератаками або іншими агресивними діями зупинити нас на цьому шляху -приречені! Сьогодні тільки сильна національна держава здатна забезпечити захист і розвиток України. В основі цієї держави повинен бути закон, один для всіх без виключень і обмежень. Рівність прав, рівність обов’язків, рівність відповідальності за власну країну», - підкреслив Турчинов у вітанні, текст якого передано УНІАН прес-службою РНБО.

«Розсиплються, як замки з піску, імперії, зникнуть закомплексовані диктатори, а Україна була, є і буде! Зі святом! Слава Україні!», - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають 21-річчя чинної Конституції.