Vanco пропонує Тимошенко мир, а якщо відмовиться - засудять

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) підтверджує свою готовність до переговорів з Кабінетом Міністрів України з мирного врегулювання спору в рамках Угоди про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, зараз в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) триває арбітражний процес проти України щодо виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska.

«Ми не сумніваємося, що ми його (арбітраж – УНІАН) виграємо, тому що уряд просто не виконав своїх зобов`язань щодо УРП – він не створив Координаційний комітет. Тому він програє», – сказав Д. БАУН.

При цьому він додав, що «ми взагалі не хотіли і не хочемо ніякого суду».

«Ми хочемо сісти за стіл переговорів, але що ми не будемо робити - це не зупинятимемо арбітраж. Але якщо в процесі переговорів з урядом ми прийдемо до якихось результатів, то зупинити арбітраж дуже легко. Тому ми продовжуємо арбітраж, але водночас ми даємо сигнали уряду про переговори», – сказав президент Vanco Prуckerchenska.

Також він зазначив, що в умовах економічної кризи і при постійному зростанні цін на енергоносії «національний уряд має прагнути розвивати свої національні родовища».

Нагадаємо, зараз в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма триває арбітражний процес проти України щодо виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska.

За інформацією першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА, в 2008 році на юридичний супровід судового розгляду з компанією Vanco Україною було витрачено 503 тис. доларів.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

4 червня 2008 р. Президент підписав указ, згідно з яким набуло чинності рішення РНБО від 30 травня про висновки Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань відповідності законодавству при укладенні і виконанні Угоди між державою Україна і компанією «Венко Інтернешнл ЛТД».

У своєму рішенні РНБО, серед іншого, запропонувала Президентові України розглянути питання про припинення дії розпорядження Кабінету міністрів від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл ЛТД» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

18 червня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

28 липня 2008 року В.ЮЩЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури з проханням пояснити, чому не виконується рішення РНБО щодо УРП з Vanco, яке набуло чинності 30 травня.