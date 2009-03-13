Регіонали бояться, що розгромлять їх бутіки?

Політологи вважають, що на сьогодні в Україні немає політичної сили, яка б могла організувати масові акції протесту.

Про це вони сказали під час “круглого столу”.

“Немає партії, яка може вивести народ на вулицю, влаштувати протест”, - зазначив директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ. Він вважає, що за умов кризи люди не вийдуть на вулицю з акціями протесту, оскільки побоюватимуться втратити роботу. Вони передусім думають як прогодувати свої родини. “Ніякої революції не буде... Революції відбуваються тоді, коли в цілому непогано, але могло б бути краще”, - сказав він.

Директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ також погоджується з тим, що на сьогодні немає сили, яка б могла повести людей за собою. “Соціальний протест можливий, він може бути і неконтрольований, якщо буде погіршуватись економічна ситуація, але чи це переросте в політичну революцію, я не певен. Коли яблуко падає, має бути хтось, хто підставить руки і схопить його. У нас цієї політичної сили, яка може піти на протестному електораті немає”, - сказав він.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО у свою чергу зазначив, що для того, щоб відбулася революція або політичний бунт, який призведе до зміни влади, має бути лідер, який закликатиме до насильницької зміни влади недемократичним шляхом. Крім того, за його словами, необхідно зібрати в центрі столиці велику кількість людей, які були б радикально налаштовані на те, щоб силою змінити владу. “Стихійно це неможливо. Стихійно декілька десятків тисяч людей в Києві не зберуться. В 2004 році зібралися тільки тому, що закликали“, - сказав він.

“У мене є великий сумнів, що, наприклад, “регіонали”, які пообіцяли через 100 днів влаштувати акції протести, це зроблять. Вони реалісти і розуміють, що якщо зібрати великий натовп, не дай Бог він буде агресивним, а там свої будинки в центрі, свої авто, свої бутіки, хто ж захоче ризикувати своєю власністю? Тому поки що, на мій погляд, ніхто не збирається реально організовувати такі акції протесту, які б могли бути неконтрольованими”, - додав політолог.