Турчинов розкритикував Раду за бездіяльність у питаннях кіберзахисту

Секретар Ради національної безпеки в оборони України Олександр Турчинов розкритикував Верховну Раду за бездіяльність у питаннях забезпечення кібернетичного захисту країни.

Як повідомили в прес-службі РНБО, про це Турчинов сказав під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

За його словами, однією з проблем, яка призводить до наслідків кіберагресії, яка мала місце у зв'язку з кібератакою на сайти українських установ, є «відсутність на законодавчому рівні засад кібернетичного захисту країни».

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«Хочу нагадати, що протягом цього року було близько десятка спроб у Верховній Раді прийняти закони, що стосуються кіберзахисту та інформаційної безпеки держави. Але демагогія і популізм представників різних політичних сил призвели до того, що ці рішення досі не прийняті», - наголосив секретар РНБО.

Він підкреслив, що сьогодні в Україні не існує механізму відповідальності учасників інтернет-простору за пасивну або активну співпрацю з кіберзлочинцями.

«Також необхідно збільшити фінансування заходів з кібернетичної безпеки та інформаційного захисту держави, тому що негативні наслідки від кібератак значно перевищують суму видатків на ці напрямки», - сказав Турчинов.

За його словами, втрати, які несе держава, втрати, які несе наша економіка, значно більші фінансових ресурсів, «які необхідні для забезпечення елементарної інформаційної безпеки».

Окрім того, на його думку, останній кіберінцидент продемонстрував дуже низький рівень фахівців з кібербезпеки, які працюють в державних установах «через низький рівень зарплатні державних службовців, що не дозволяє залучати до цієї роботи висококласних професіоналів».

«Тому це питання потребує негайного вирішення», - додав він.