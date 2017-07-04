Меркель згадала питання конфлікту в Україні у своїй передвиборній програмі

В оприлюдненій у понеділок, 3 липня, передвиборній програмі партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Ангели Меркель і баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) під керівництвом Хорста Зеегофера згадується і питання конфлікту в Україні. Мова йде, зокрема, про ситуацію в контексті європейської безпеки, передає Deutsche Welle.

В даний час "територіальна цілісність України поставлена під питання через російську агресію", - наголошується в передвиборній програмі ХДС / ХСС у розділі, де йдеться про Європу і безпеку. Християнські демократи зазначили, що "європейці повинні послідовно, ніж раніше, брати свою долю у власні руки". Політичні сили заявили про важливість "Європи, яка здатна захищати свої інтереси і брати на себе міжнародну відповідальність (...) і яка, в разі необхідності, також може спільно себе захистити".

Як наголошується в оприлюдненій на сайті ХДС документі: "Ми повинні усвідомлювати нашу геостратегічну відповідальність за свободу і мир, і допомагати у залагодженні конфліктів неподалік від нас. Тому ЄС доклав зусиль у врегулюванні конфлікту Росії з Україною", - зазначили у своїй програмі ХДС / ХСС, а також закликали Росію виконувати Мінські угоди.

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Зазначимо, що посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter опублікував ще одну частину передвиборної кампанії, в якій міститься заклик до Росії виконувати Мінські угоди.

"Виборча програма ХДС / ХСС: "Ми закликаємо Росію незмінно дотримуватися Мінських угод і виконувати їх" - тільки Росію!", - підкреслив дипломат.

Виборча програма ХДС/ХСС: "ми закликаємо росію незмінно дотримуватися Мінських урік і виконувати їх" - лише росію! https://t.co/GG99dhOzOnpic.twitter.com/iLI4vbtXiH — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 3 липня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін 8 липня в Гамбурзі у форматі робочого сніданку обговорить з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель ситуацію в Україні.