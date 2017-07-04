Тіллерсон приїде в Україну 9 липня - Держдеп США

13:21, 04 липня 2017
Політика
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Раніше про можливий візит Держсекретаря повідомляли українські ЗМІ.

Рекс Тиллерсон / REUTERS

Державний секретар США Рекс Тіллерсон відвідає Україну 9 липня. Про це у коментарі УНІАН повідомив представник Державного департаменту США Джошуа Бейкер.

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«Так. Завтра я надам нову інформацію», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи запланований візит Тіллерсона до Києва цієї неділі.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня президент Петро Порошенко заявив, що в липні очікуються візити в Україну держсекретаря США Тіллерсона, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

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Теги: #порошенко і тіллерсон