До України цього тижня приїде держсекретар США Тіллерсон - ЗМІ

Держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить візит в Україну наступної неділі. Про це з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляє "Українська правда".

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Повідомляється, що Тіллерсон прибуде в Україну 9 липня, це буде короткий візит на 2-2,5 годин. Наразі невідомо, з ким саме держсекретар США зустрічатиметься в Києві.

Цей візит вважається досягненням української дипломатії - він важливий на тлі зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, що відбудеться в кулуарах саміту G20.

Раніше президент України Петро Порошенко анонсував візит Тіллерсона до України найближчим часом і повідомляв, що "будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні". Також у липні очікується візит генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша і генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Крім того, президент говорив про майбутній візит в Україну в серпні міністра енергетики США Ріка Перрі, а в найближчі місяці - міністра оборони США Джеймса Меттіса.