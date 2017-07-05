Мосійчук пояснив доходи Лозового отриманням спадщини, Луценко це заперечує

Народний депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук заявляє, що його колега Андрій Лозовий, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків, отримав спадщину.

Про це він сказав 5 липня журналістам перед засіданням регламентного комітету Верховної Ради, на якому буде розглядатися подання ГПУ на притяггнення Лозового до відповідальності, пише "Українська правда".

"Андрій Лозовий отримав спадщину. Решту почуєте на комітеті. Ми думаємо, що генеральний прокурор повинен допомогти Андрію Сергійовичу і його сім'ї отримати іншу частину спадщини", - сказав нардеп.

При цьому, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство Генпрокуратури не виявило офіційних даних про наявність у народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, який підозрюється у несплаті податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні на засіданні регламентного комітету Верховної Роди України, яка розглядає його подання про зняття депутатської недоторканості з Лозового.

За словами Луценка, Генкпрокуратура вивчила всі офіційні джерела доходів Лозового, перевірила також майно на предмет того чи не було воно отримано в спадок.

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"Ми встановили, що відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно і з реєстру прав власності на нерухоме майно щодо прадіда пана Лозового Карпюка Федіра Олексійовича, який проживав в кінці свого життя у Івано-Франківській області, - відсутні", - сказав Луценко.

Він додав, що також був перевірений реєстр прав власності на нерухоме майно і відомості про його наявність у Лозового відсутні.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України підозрює народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.