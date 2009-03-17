Ющенко не збирається давати пояснення коаліції щодо Тарасюка

В Секретаріаті Президента вважають неконструктивною та провокаційною позицію коаліції щодо кандидатури на посаду міністра закордонних справ.

Про це йдеться в коментарі прес-служби Секретаріату Президента, переданому УНІАН.

Зокрема, в коментарі наголошується, що Президент України не має наміру давати якісь додаткові пояснення щодо запропонованої ним кандидатури на посаду міністра закордонних справ.

“Направлене у Верховну Раду подання про призначення Олега ШАМШУРА керівником зовнішньополітичного відомства країни чітко підтверджує, кого саме глава держави хоче бачити на цій посаді”, - підкреслили в прес-службі.

Як констатується в коментарі, Конституція України містить пряму норму про те, що саме Президент керує зовнішньополітичною діяльністю держави. “Виходячи з цього положення Основного Закону, він одноосібно вносить до Верховної Ради подання про призначення глави МЗС. Президенту, аби запропонувати парламенту цю кандидатуру, не потрібно згоди чи якихось інших кадрових пропозицій від депутатського корпусу”, - йдеться в коментарі.

“Внесення подання на О.ШАМШУРА означає, що глава держави віддає належне професійним, діловим і моральним якостям цього дипломата. Жодні інші обґрунтування такої кадрової пропозиції Президента не потрібні”, - вважають у прес-службі.

“Натомість три фракції парламенту, які утворюють так звану коаліцію, зустрічним висуненням кандидатури Бориса ТАРАСЮКА хочуть перекроїти на свій лад конституційний порядок призначення міністра закордонних справ. Це свідчить про неконструктивну, провокаційну позицію частини депутатів, яка лише викличе зайву політизацію при обговоренні питання про затвердження О.ШАМШУРА керівником МЗС”, - зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, парламентська коаліція звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням «надати вмотивовану відповідь» на її пропозицію щодо внесення до Верховної Ради подання про призначення міністром закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА.

Звернення, яке підписали лідери трьох фракцій – Іван КИРИЛЕНКО (БЮТ), Микола МАРТИНЕНКО (НУ-НС) та Ігор ШАРОВ (Блок Литвина), пов’язане із тим, що до цього часу коаліція не одержала від Президента відповіді на свою пропозицію від 6 березня. «Натомість 17 березня 2009 року до Верховної Ради України надійшло Ваше подання про призначення міністром закордонних справ України Олега ШАМШУРА, що, фактично, означає відхилення Вами пропозиції парламентської коаліції», - йдеться у зверненні до Президента.