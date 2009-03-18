Зустріч Ющенка, Тимошенко і лідерів фракцій має проходити без преси
Аргументи Миколи Томенка
У Верховній Раді 20 березня планується провести круглий стіл за участю Президента України, прем’єр-міністра та лідерів депутатських фракцій щодо подальшого розвитку країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання лідерів фракцій заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
За його словами, проведення даного круглого столу планується на 13.00.
|Микола Томенко
При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, прем`єр-міністр України та представники фракції БЮТ готові брати участь у даному круглому столі. Він також додав, що під час погоджувальної ради обговорювалося питання проведення даного зібрання без участі преси. Він пояснив це тим, що переважна кількість політичних сил схиляється до того, що не можна допускати таких помилок, як це робиться під час зібрань у Президента, коли йде не серйозна і відкрита розмова, а лише йде робота «на представників ЗМІ».