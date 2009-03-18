Сьогодні розпочинається візит Ющенка до Брюсселя
08:48, 18 березня 2009Політика
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Президент зустрінеться з Баррозу
Сьогодні розпочинається дводенний робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Брюсселя (Бельгія).
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч В.ЮЩЕНКА з головою Європейської комісії Жозе-Мануелем БАРРОЗУ, а також переговори з іншими керівниками Євросоюзу.
Під час перемовин сторони обговорять комплекс питань, пов`язаних із реалізацією євроінтеграційного курсу України та подальшої ефективної співпраці нашої держави з ЄС.
Особливу увагу буде приділено темі укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Окрім того, 19 березня Президент України візьме участь у саміті Європейської народної партії.
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