Сьогодні розпочинається візит Ющенка до Брюсселя

Сьогодні розпочинається дводенний робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Брюсселя (Бельгія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч В.ЮЩЕНКА з головою Європейської комісії Жозе-Мануелем БАРРОЗУ, а також переговори з іншими керівниками Євросоюзу.

Під час перемовин сторони обговорять комплекс питань, пов`язаних із реалізацією євроінтеграційного курсу України та подальшої ефективної співпраці нашої держави з ЄС.

Особливу увагу буде приділено темі укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Окрім того, 19 березня Президент України візьме участь у саміті Європейської народної партії.