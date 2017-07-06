Немає сенсу боротися за Україну, якщо її душу згубить корупція - заступник Тіллерсона

У США заявили, що «вражені» готовністю України протидіяти зовнішнім викликам та назвали ключову умову підтримки країни. Про це заявив заступник державного секретаря США Вільям Браунфілд, який представляє Сполучені Штати на міжнародній конференції щодо реформ в Україні, пише "Європейська правда".

Видання пише, що у короткому виступі у відкритій частині конференції Браунфілд наголосив, що США визнають успішне виконання окремих задач щодо проведення реформ.

"Створені нові органи – НАБУ, САП та нова патрульна поліція, які мають нашу рішучу підтримку", - сказав він.

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Однак, попри це чиновник підкреслив, що є ключова проблема, яка і викликає занепокоєння Вашингтона.

"Я можу лише повторити слова Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, які він сказав на останній міністерській зустрічі НАТО (в квітні. – ред.): нам немає сенсу боротися за тіло української держави, в тому числі на Сході, якщо вона загубить свою душу через корупцію", - заявив Браунфілд.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Сполучених Штатах Америки ще не прийняли рішення, чи надавати Україні оборонне озброєння. Про це у Вашингтоні на правах анонімності заявили представники Державного департаменту, обговорюючи майбутній візит секретаря Держдепартаменту Рекса Тіллерсона до України.

"Ми не виключили можливість надання Україні такого озброєння, і ми не прийняли якогось рішення щодо цього", - заявив представник Держдепу, відповідаючи на питання про надання Україні оборонного озброєння.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон відвідає Україну 9 липня. Про це повідомив представник Державного департаменту США Джошуа Бейкер.

«Так. Завтра я надам нову інформацію», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи запланований візит Тіллерсона до Києва цієї неділі.