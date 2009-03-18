Ющенко звільнив заступника Богатирьової
16:21, 18 березня 2009Політика
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Президент змінив структуру
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Бориса СОБОЛЄВА з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, іншим своїм указом Президент збільшив кількість перших заступників секретаря РНБО з двох до трьох і одночасно зменшив кількість заступників секретаря РНБО з семи до шести.
17 березня Президент призначив екс-міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА першим заступником секретаря РНБО.
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