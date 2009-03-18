Баррозу пропонує Ющенку і Тимошенко взяти за приклад Португалію

Голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ наголошує на важливості відновлення співпраці між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Брюсселі.

Ж.БАРРОЗУ зауважив, що Україну не оминула міжнародна фінансова криза, і Україна стикається з дуже серйозними економічними і соціальними викликами.

«І коли країна стикається з такими сильними соціальними та економічними викликами, завданням усіх відповідальних політиків є працювати разом для спільного майбутнього, і це той посил, який я тільки що висловив Президенту ЮЩЕНКУ і я також буду мати можливість сказати це прем’єр-міністру України, коли вона приїде на конференцію (23 березня у Брюсселі відбудеться донорська конференція щодо модернізації української газотранспортної системи - УНІАН)», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Голова Єврокомісії зазначив, що у ході сьогоднішньої зустрічі В.ЮЩЕНКО згадав Португалію, прем’єр-міністром якої свого часу був Ж.БАРРОЗУ. За словами Ж.БАРРОЗУ, у 1970-х роках, одразу після демократичної революції, Португалія переживала дуже складні часи, однак змогла підписати угоду з Міжнародним валютним фондом. «Тоді об’єдналися і уряд, і опозиція, незважаючи на те, що в них були різні погляди, але вони об’єдналися, щоб врятувати державу», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він наголосив, що Європейський Союз хоче співпрацювати з Україною як з важливим партнером, а також висловив переконання у тому, що у ці складні часи економічної кризи, яка панує в світі в цілому і в Україні зокрема, усі владні інституції України мали б об’єднатися, щоб працювати на благо країни і лише на друге місце ставити персональні розбіжності.