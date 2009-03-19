Тернопільська облрада у новому складі запрацювала

Відбулося перше пленарне засідання новообраної Тернопільської обласної ради, скликане обласною територіальною виборчою комісією.

Як передає кореспондент УНІАН, у ньому взяли участь 99 депутатів із 120. Не брали участі в роботі сесії представники БЮТ.

Голова Тернопільської обласної ТВК Наталя ЧУЙКО зачитала прізвища депутатів, які увійшли до новообраної обласної ради, а також повідомила, що депутати Ярослав ДЖОДЖИК (народний депутат від УНП – УНІАН), Петро МАНДЗІЙ та Андрій ПРИСЯЖНИЙ (депутати міської ради від НСНУ – УНІАН) склали свої мандати. Також відмовився від мандату представник ВО «Свобода» Василь ПАВУК (сільський голова з села Шибалин).

Замість них депутатами облради стали Ігор ВАРДИНЕЦЬ (УНП), Євген ДУДКА та Степан ТУРЕЦЬКИЙ (НСНУ), Володимир КАРПІНСЬКИЙ (ВО «Свобода»).

Сьогодні на засіданні сесії було обрано президію облради, до якої увійшли Олексій КАЙДА (ВО «Свобода»), Сергія ТАРАШЕВСЬКИЙ ("Єдиний центр"), Петро ГОЧ (Партія регіонів), Володимир БОЛЄЩУК (блок УНП).

Наступне пленарне засідання новообраної Тернопільської облради відбудеться сьогодні о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Тернопільскої облради відбулися 15 березня. 17 березня увечері ТВК підписала протокол за результатами опрацювання 100% бюлетенів.

Результати виборів до Тернопільської облради вранці 18 березня були оприлюднені в “Новій Тернопільській газеті”.

Водночас, того ж 18 березня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов депутата Тернопільської обласної ради Володимира БОЙКА до ЦВК, заборонивши Тернопільській обласний ТВК офіційно публікувати результати позачергових виборів до облради.

На думку Комітету виборців України, ухвала суду не є перешкодою для скликання сесії, обрання голови облради та роботи депутатського корпусу, оскільки рішення суду стосується факту, який уже відбувся.

За даними ТВК, в новообраній облраді ВО “Свобода” отримає 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5. Решта політичних сил не подолали тривідсотковий виборчий бар’єр.