Майже половина українців підтримає вступ України до НАТО у разі проведення референдуму

Майже половина опитаних громадян України готова підтримати вступ України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у разі проведення референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна у співпраці з представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Зокрема, соціологи запитали у респондентів, як би вони проголосували, якщо б сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО.

Згідно з даними дослідження, 46,1% опитаних висловилися за вступ України до НАТО, а 33,4% вказали, що проголосували б проти.

Ще 14,1% не змогли відповісти, а 6,4% - не брали б участі у референдумі.

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Як зазначили у зв'язку з цим соціологи, зріз даних за регіонами свідчить, що переважна більшість жителів західного регіону (76,5%) виступає за вступ України до Альянсу, у той час, як 60,5% жителів півдня країни виступає проти цього.

Під час проведення дослідження соціологи використовували два методи: фокус-групові дискусії та особисте інтерв'ю. Зокрема, у квітні було проведено 6 фокус-груп, по дві (з прихильниками і супротивниками ідеї євроінтеграції) у кожному з трьох міст: Києві, Львові та Дніпрі. До участі у дискусіях запрошувались українці віком від 18 до 65 років. Кожна з груп складалася порівну з чоловіків і жінок.

У травні-червні, після проведення фокус-групових дискусій, було проведено особисті інтерв'ю відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2 тис. респондентів у віці від 18 років в усіх регіонах (без врахування окупованих територій АР Крим, міста Севастополь, Донецької і Луганської областей). Польовий етап дослідження проходив з 26 травня по 6 червня 2017 року. Похибка репрезентативності не перевищує +/- 2,2%.