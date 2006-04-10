Путін поставив Україні умову

Президент Росії Володимир ПУТІН заявляє, що Росія, Білорусь і Казахстан готові до створення Єдиного економічного простору.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це В.ПУТІН сказав на нараді з членами уряду РФ.

"Наші українські партнери добре знають і на експертному рівні, і на рівні політичного керівництва країни про те, що приєднанням до ЄЕП ми вважатимемо не підписання частини документів, а всього пакета", - зазначив В.ПУТІН.

Також президент Росії піддав критиці главу Мінпроменерго Віктора ХРИСТЕНКА за затягування створення Єдиного економічного простору і зажадав прискорити цю роботу. "Ви порушили терміни, про які домовлялися раніше, - не пізніше кінця березня, а вже квітень, а пакет із 38 документів досі не підписаний", - підкреслив В.ПУТІН.

Як повідомлялося, 6 квітня секретар Ради національної безпеки та оборони України Анатолій КІНАХ заявив про готовність України підписати 11 документів з першого пакета з формування ЄЕП. Таким чином, Україна готова пройти перший етап - формування зони вільної торгівлі в умовах ЄЕП з мінімальними митними, податковими та іншими бар`єрами. "Після того, як усі держави, які є учасниками ЄЕП, стануть членами Світової організації торгівлі, тоді можна буде виходити на наступний рівень глибшої інтеграції", - підкреслив А.КІНАХ.