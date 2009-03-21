Яценюк: що треба спільно зробити – нам і європейцям

Народний депутат України, голова фонду Open Ukraine, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК обговорив з високопоставленими представниками структур Євросоюзу питання перспективи вступу України в ЄС, створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також участі ЄС у модернізації української газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», учора в Брюсселі, де А.ЯЦЕНЮК перебуває з робочим візитом, він зустрівся з міністром закордонних справ Чехії, яка головує в ЄС, Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ, з головою фракції “Альянс лібералів і демократів Європи” в Європарламенті Гремом ВОТСОНОМ, керівником групи польських лібералів у Європарламенті Янушем ОНИШКЕВИЧЕМ і керівником Європейської партії лібералів і демократів Аннемі НЕЙТС.

В інтерв`ю журналістам лідер «Фронту змін» А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «провів низку зустрічей з членами Європарламенту, які є членами коаліції в Європарламенті – для того, щоб здобути підтримку Європарламенту». «Тому що після ратифікації Лісабонської угоди Європарламент отримає зовсім інші повноваження, набагато ширші, і від нього багато що залежатиме, зокрема - яку угоду підпишуть Україна з ЄС», – додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що говорив з ними про те, «що треба спільно зробити – нам і європейцям - для того, щоб подолати і політичну, і економічну кризу».

На сьогодні, 21 березня, заплановано зустрічі А.ЯЦЕНЮКА з міністром закордонних справ РФ Сергієм ЛАВРОВИМ, комісаром Євросоюзу з питань розширення Оллі РЕННОМ, Генеральним секретарем ради ЄС, Верховним представником з питань загальної зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ, а також з представником Європейської народної партії Ельмаром БРОКОМ і міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ.