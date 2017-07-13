Туск передав Порошенку остаточний документ про асоціацію України з ЄС

Президент Європейської ради Дональд Туск передав президенту України Петру Порошенку остаточний документ про ратифікацію Радою ЄС Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Порошенком та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у Києві.

Читайте такожЄС не визнає анексію Криму - Туск

"Петро, дозвольте мені скористатися цією можливістю і передавати Вам цей документ. Це остаточне рішення ЄС про ратифікацію нашої Угоди про асоціацію. Вітання", - сказав Туск.

Порошенко, прийнявши документ, потиснув руки Туску і Юнкеру.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск зазначив, що Європейський Союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір.