Туск передав Порошенку остаточний документ про асоціацію України з ЄС
"Це остаточне рішення ЄС про ратифікацію нашої Угоди про асоціацію. Вітаю", - сказав Туск.
Президент Європейської ради Дональд Туск передав президенту України Петру Порошенку остаточний документ про ратифікацію Радою ЄС Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Порошенком та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у Києві.
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"Петро, дозвольте мені скористатися цією можливістю і передавати Вам цей документ. Це остаточне рішення ЄС про ратифікацію нашої Угоди про асоціацію. Вітання", - сказав Туск.
Порошенко, прийнявши документ, потиснув руки Туску і Юнкеру.
Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск зазначив, що Європейський Союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір.