Луценко зазначив зростання розкрадань, скоєних підлеглими Президента

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО відзначає зростання розкрадань бюджетних коштів державними службовцями високого рангу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 20 березня на брифінгу в Донецьку.

«Значно активізувалися державні службовці високого рангу, особливо в обласних державних адміністраціях і підлеглих їм структурах, щодо розкрадання бюджетних коштів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він констатував, що розкрадання відбуваються, починаючи «від Закарпаття, де ніхто ніяких мостів не побудував після повені, до Харківської області, де пропадають мільйонні суми, призначені на капітальний ремонт установ охорони здоров`я, точно так не є винятком і Донеччина».

За словами Ю.ЛУЦЕНКО, зараз у країні «скрізь відбувається «дембельський акорд» людей, які обгрунтовано розуміють, що це їх останній рік служби у зв`язку з новими президентськими виборами».

Міністр заявив, що його вкрай обурює той факт, що всі ці держслужбовці підпорядковані Президентові, якого вони просто дискредитують.

«В даному випадку, у мене немає жодних політичних натяків, але мене особисто глибоко турбує, що, наприклад, у підпорядкованій Президентові вертикалі, починаючи з 2005 року, 325 працівників було викрито у хабарництві, - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО. - У мене є питання, хто проводить таку кадрову політику, хто підсовує Президентові укази та інші документи, які призначають 325 хабарників, виявлених лише за ці 4 роки? Це просто ганьба для тих, хто дискредитує таким чином високий статус глави держави».

Також міністр зазначив, що у нього залишаються питання до чиновників, які наприкінці кожного року пишуть акти про виконання різного роду робіт, а насправді нічого з цього не виконують. «Такі випадки не поодинокі. Ми зараз проводимо вивчення матеріалів, оформлено вже сотні кримінальних справ щодо тисяч чиновників, на сотні мільйонів гривень збитків», - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО. «Ми хочемо серйозно дати їм по руках, щоб ніхто не думав, що цей рік може повторити сумний 2004 рік», - додав він.

Кажучи про ситуацію з розкраданням бюджету в Донецькій області, міністр сказав, що сьогодні в цьому регіоні не відзначається «масштабного розкрадання бюджетних коштів». Він пов`язує це з тим, що в даному напрямі міліція області дуже добре попрацювала минулого року.

«Я думаю, що це пов`язано з тим, що минулого року і УБОЗ, і УБЕЗ області виявили ряд резонансних справ з розкрадання бюджетних коштів у шахтному секторі – два генеральні директори притягуються зараз до кримінальної відповідальності. Є декілька випадків нецільового використання коштів в інших інституціях, тому тут розуміють, що міліція тримає руку на пульсі», - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він ще раз зазначив, що «цього року «дембельського акорду» корисливих розкрадачів бюджетної власності ми не повинні допустити», і, звертаючись до журналістів, додав: «Під словом «ми» я розумію не лише міліцію, але й засоби масової інформації, це спільний державний інтерес».