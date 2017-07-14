Стоси грошей та портрет екс-міністра: Матіос показав, що знайшли в квартирі Клименка (фото)

14:55, 14 липня 2017
Політика
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Прокурор також зазначив, що робота триває "заради пограбованих українців".

Матіос заявив, що

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос показав, що правоохоронці знайшли під час обшуку у одній із квартир екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Фото він опублікував на своєму Facebook.

facebook.com/MatiosAnatolii

Матіос також наголосив, що надзвичайники «рутинно пиляють двері квартир» Клименка.

facebook.com/MatiosAnatolii

«Інфо з полів "другої податкової хвилі". Зараз через страх дехто на обшуках у власних квартирах "молиться" на колишнього шефа, комусь стає зле, коли знайшли кошти, а МЧС рутинно пиляє двері квартир Клименко. Рухаємося далі, працюємо заради пограбованих украінців», - написав прокурор.

Як повідомляв УНІАН раніше, силовики заблокували майно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка на суму 12 мільярдів доларів.

«Сьогоднішнє блокування цього майна на суму 12 мільярдів доларів має велике значення для наших подальших процесуальних дій», - повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Теги: #обшуки у квартирах Клименко