Стоси грошей та портрет екс-міністра: Матіос показав, що знайшли в квартирі Клименка (фото)

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос показав, що правоохоронці знайшли під час обшуку у одній із квартир екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Фото він опублікував на своєму Facebook.

Матіос також наголосив, що надзвичайники «рутинно пиляють двері квартир» Клименка.

«Інфо з полів "другої податкової хвилі". Зараз через страх дехто на обшуках у власних квартирах "молиться" на колишнього шефа, комусь стає зле, коли знайшли кошти, а МЧС рутинно пиляє двері квартир Клименко. Рухаємося далі, працюємо заради пограбованих украінців», - написав прокурор.

Як повідомляв УНІАН раніше, силовики заблокували майно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка на суму 12 мільярдів доларів.

«Сьогоднішнє блокування цього майна на суму 12 мільярдів доларів має велике значення для наших подальших процесуальних дій», - повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.