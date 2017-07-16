Четверо депутатів не відвідали жодного засідання Ради впродовж сесії - КВУ (список)

Четверо народних депутатів не відвідали жодного засідання Верховної Ради впродовж 6-ї сесії. Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі Комітету виборців України, який в рамках проекту "Дослівно" проаналізував відвідування депутатами засідань парламенту протягом 6-ї сесії.

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Серед 10-ти депутатів, які відвідали найменше засідань Верховної Ради, за даними письмової реєстрації:

1. Євген Бакулін ("Опозиційний блок"), який не відвідав жодного засідання із 65.

2. Дмитро Добкін ("Опоблок"), який також був відсутній на всіх засіданнях.

3. Сергій Клюєв (позафракційний) не відвідав жодного засідання.

4. Олександр Онищенко (позафракційний) був відсутнім на всіх засіданнях.

5. Дмитро Ярош (позафракційний) відвідав лише 2 засідання.

6. Семен Семенченко ("Об’єднання "Самопоміч") відвідав 3 засідання.

7. В’ячеслав Богуслаєв (група "Воля народу") відвідав 4 засідання.

8. Михайло Добкін ("Опоблок") відвідав 5 засідань.

9. Костянтин Жеваго (позафракційний) відвідав 9 засідань.

10. Андрій Білецький (позафракційний) також відвідав 9 засідань.

При цьому в КВУ зазначили, що інформація про відвідування деяких із вищевказаних депутатів суттєво відрізняється за даними письмової та електронної реєстрацій. Наприклад, Дмитро Добкін не відвідав жодного засідання Верховної Ради за даними письмової реєстрації, але за даними електронної був присутній на 42 засіданнях.

Те ж саме стосується й Семенченка, який, за даними письмової реєстрації, відвідав три засідання, а за даними електронної – 22.

Подібна диспропорція й у Михайла Добкіна та Жеваго.

"Окрім письмової реєстрації, в парламенті також існує механізм електронної реєстрації, і часто їх дані можуть не співпадати. Однак саме письмова реєстрація є визначальною. По-перше, часто можна спостерігати, як низка депутатів не лише голосують чужими картками, але й реєструють своїх колег-парламентаріїв у той час, як вони фізично відсутні у приміщенні під куполом. По-друге, саме дані письмової, а не електронної реєстрації, відповідно до Регламенту Верховної Ради України, є підставою для нарахування виплат народному депутату, тому їх варто розглядати першочергово", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Загалом упродовж 6-ї сесії, що тривала з 7 лютого по 14 липня, відбулося 65 засідань парламенту.