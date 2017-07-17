Гройсман: на сьогодні все більше доказів, що катастрофа МН17 є спланованим терактом

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголошує, що на сьогодні є все більше доказів, що катастрофа авіарейсу МН17 на Донбасі – це спланований терористичний акт.Про це йдеться у дописі на сторінці прем'єра у Facebook.

Читайте такожНідерланди покарають агресора за трагедію МН17 - Порошенко"Сьогодні річниця страшної трагедії - 17 липня 2014 року над Донеччиною бойовиками був збитий літак рейсу МН17. На борту було 298 людей, всі вони загинули. Сотні людей втратили своїх близьких", - зазначив Гройсман.

Він зауважив, що у перші години та дні після катастрофи йому, як віце-прем’єр-міністру, довелося займатися організацією розслідування цієї катастрофи і вивозу тіл загиблих.

"Це були страшні дні. Ми мали надзвичайно багато перешкод зі сторони терористів. Українські та міжнародні експерти, які працювали на місці катастрофи, не мали ніяких гарантій безпеки, проте виконували свою роботу. Знайти тіло кожної загиблої людини і повернути його близьким було нашим обов’язком", - згадує прем'єр.

Гройсман наголосив, що дуже важливо було також забезпечити усі можливості з боку України для неупередженого міжнародного розслідування.

"Воно ще триває, але на сьогодні уже все більше доказів, які підтверджують, що катастрофа МН17 – це спланований терористичний акт. Терористичний акт, який забрав життя невинних мирних людей. Його виконавці та організатори мають понести відповідальність", - наголосив очільник уряду.

Він також наголосив на необхідності всім світом зупинити агресію з боку Росії та її найманців проти мирних людей.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 р. над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що були на борту. Пасажирами були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

У липні 2015 року РФ наклала вето на створення міжнародного кримінального трибуналу ООН у справі про катастрофу "Боїнга".

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати "остаточної правдою", а висновки слідчих назвали "попередніми".

5 червня 2017 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що "Бук", яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

У Раді федерації РФ оголосили, що суд у Нідерландах щодо атаки на MH17 «не буде легітимним».

7 липня 2017 року Україна та Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи MH17.