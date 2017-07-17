У ЄС сподіваються, що країни зроблять все для притягнення винних в збитті МН17 до відповідальності

В Євросоюзі очікують, що всі країни, які можуть сприяти розслідуванню трагедії рейсу МН17 зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності. Про це йдеться в декларації Високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні від імені всього ЄС, зробленій у зв’язку з третьою річницею трагедії рейсу МН17 малайзійських авіаліній.

Читайте такожДоповідь Bellingcat: що стало відомо про катастрофу MH17 через три роки«Ми очікуємо, що всі держави, які зможуть сприяти розслідуванню та кримінальному переслідуванню відповідальних, будуть це робити, як це вимагає Резолюція 2166 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй», - йдеться в декларації.

Високий представник висловила переконання, що для забезпечення притягнення винних до відповідальності кримінальне розслідування потребує «постійної підтримки міжнародного співтовариства».

«Сьогодні, через три роки після трагічного знищення польоту MH17, яке сталося 17 липня 2014 року, Євросоюз та його держави-члени знову заявляють про своє глибоке співчуття і повагу до всіх тих, хто того дня втратив своїх близьких. Трагедія рейсу MH17, в якій було загублено багато життів, залишається постійним джерелом печалі та смутку для Євросоюзу», - йдеться в декларації.

Могеріні підкреслила, що ЄС та його держави-члени знову підтверджують свою цілковиту підтримку діяльності Об'єднаної слідчої групи та вітають важливий прогрес, досягнутий протягом останнього року.

«Оскільки робота Об'єднаної слідчої групи щодо окремих підозрюваних ще продовжується, дуже важливо, щоб слідчі могли самостійно та ретельно виконувати свою роботу. Ми вітаємо кроки, зроблені зацікавленими країнами, для ефективного судового переслідування, а також їх рішення вибрати національну систему правосуддя Нідерландів, як важливий крок до того, щоб притягнути відповідальних за знищення рейсу MH17 до правосуддя», - наголошується в декларації.

Як відомо, вчора в Нідерландах перед посольством РФ пройшла мовчазна демонстрація рідних загиблих. Перед посольством вони встановили символічну лавку з табличкою «Чекаємо відповідальності та повної ясності. Гуманність вище політики».

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, був збитий 17 липня 2014 р. над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що були на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

У липні 2015 року Росія наклала вето на створення міжнародного кримінального трибуналу ООН у справі про катастрофу "Боїнга".

Рада безпеки Голландії 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 р. звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських сепаратистів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати "остаточної правдою", а висновки слідчих назвали "попередніми".

5 червня 2017 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що "Бук", яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

У Раді Федерації РФ оголосили, що суд у Нідерландах щодо атаки на MH17 «не буде легітимним».

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи MH17.