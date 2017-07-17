Україна збирається повернути у порядок денний питання про План дій щодо членства в НАТО - Порошенко

Україна має повернути у порядок денний питання про План дій щодо членства в НАТО. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час робочого візиту до Одеської області, де проходять міжнародні військові навчання "Сі Бриз-2017". Відеозапис із частиною виступу оприлюднила прес-служба глави держави.

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"Наш намір повернути на порядок денний питання про План дій щодо членства в НАТО і наближення нашого оборонно-безпекового сектору до стандартів альянсу засвідчений численними опитуваннями громадської думки. Потужна підтримка саме такої стратегії… Все це засвідчує, що обраний нами курс – правильний і безальтернативний", - заявив президент.

Спільні навчання «Сі Бриз-2017» – наша відповідь ідеологам, організаторам і спонсорам гібридних війн. pic.twitter.com/IESF7oYZUY — Петро Порошенко (@poroshenko) July 17, 2017

Як повідомляв УНІАН, 10 липня в Україні стартували міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2017", які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру" відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України і США на поточний рік.

Цьогорічні навчання, в яких беруть участь усі роди військ, вперше пройдуть у режимі "вільної гри". Суть "вільної гри" полягає, зокрема, у тому, що підрозділи (авіація, піхота тощо) отримуватимуть ввідні в останній момент, і завдання доведеться виконувати без заздалегідь спланованого плану дій.

У навчаннях беруть участь представники 16 країн, зокрема, понад 3 тисячі військовослужбовців, з яких 800 - американські військові, та близько 30 одиниць авіаційної техніки, близько 30 бойових кораблів, катерів, суден забезпечення.