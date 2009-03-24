Яценюк пропонує, щоб Ющенко, Тимошенко і Янукович крутили карусель

Народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що зміни до Конституції України мають стати предметом національного консенсусу, а не предметом “змови між двома політичними силами”.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV вчора увечері.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, йдеться про політичні сили, які “намагаються утримувати владу, бо вони бояться, який буде результат президентських виборів”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що сьогоднішня політика України нагадує карусель, на якій “три політика - Президент, прем’єр-міністр і лідер опозиції”. За його словами, “ця карусель крутиться вже незрозуміло скільки років”. Він додав, що ця карусель крутиться “нашими руками, а треба, щоб вони спустилися з неї і крутили її для 46 мільйонів” людей в Україні.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що на сьогодні не бачить “для себе жодної політичної сили, з ким би я був союзником”. В той же час додав, що в багатьох політичних силах є “достойні люди”, які могли б підтримати його політичну ініціативу. “Поки що, і так буде й надалі, в мене є тільки політичні опоненти, політичних друзів немає”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер “Фронту змін” переконаний, що в парламент України “треба запустити свіжу кров і пустити нових людей”. В протилежному випадку, на його думку, “ми далі будемо крутитися по цьому замкнутому колу, далі будемо крутитися на цій самій каруселі і вибирати з того самого, що уже не можна вибирати”.