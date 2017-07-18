"Нідерланди зможуть покарати винних": Держдеп виступив із заявою про розслідування катастрофи MH17

Держдеп США закликав міжнародне співтовариство до повного сприяння розслідуванню катастрофи рейсу MH17 і висловив повну довіру системі правосуддя Нідерландів. Текст заяви оприлюднено на офіційному сайті Держдепу.

"США продовжуватимуть підтримувати зусилля Спільної міжнародної слідчої групи і закликають інші держави до співпраці в повній мірі для того, щоб забезпечити притягнення відповідальних осіб до правосуддя", - наголошується в документі.

У Держдепі підкреслили, що і США, і Спільна міжнародна слідча група вважають, що запуск ракети був здійснений підконтрольними РФ бойовиками з російського ракетного комплексу "Бук".

Читайте такожМЗС Нідерландів: притягнути до відповідальності винних у катастрофі MH17 - головний пріоритет уряду

"Ми вітаємо недавнє рішення групи передати справу до компетентного суду Нідерландів для притягнення до відповідальності тих, хто винен у цій трагедії. Ми цілком впевнені в здатності нідерландської системи кримінального судочинства забезпечити всебічність, об'єктивність і справедливість процесу", - йдеться в заяві.