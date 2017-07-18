"Нідерланди зможуть покарати винних": Держдеп виступив із заявою про розслідування катастрофи MH17

08:59, 18 липня 2017
Політика
8760 2

У Держдепі впевнені в здатності нідерландської системи кримінального судочинства забезпечити всебічність, об'єктивність і справедливість процесу.

Сьогодні - третя річниця масштабної авіакатастрофи MH17 на Донбасі /

Держдеп США закликав міжнародне співтовариство до повного сприяння розслідуванню катастрофи рейсу MH17 і висловив повну довіру системі правосуддя Нідерландів. Текст заяви оприлюднено на офіційному сайті Держдепу.

"США продовжуватимуть підтримувати зусилля Спільної міжнародної слідчої групи і закликають інші держави до співпраці в повній мірі для того, щоб забезпечити притягнення відповідальних осіб до правосуддя", - наголошується в документі.

У Держдепі підкреслили, що і США, і Спільна міжнародна слідча група вважають, що запуск ракети був здійснений підконтрольними РФ бойовиками з російського ракетного комплексу "Бук".

Читайте такожМЗС Нідерландів: притягнути до відповідальності винних у катастрофі MH17 - головний пріоритет уряду

"Ми вітаємо недавнє рішення групи передати справу до компетентного суду Нідерландів для притягнення до відповідальності тих, хто винен у цій трагедії. Ми цілком впевнені в здатності нідерландської системи кримінального судочинства забезпечити всебічність, об'єктивність і справедливість процесу", - йдеться в заяві.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Третя річниця катастрофи MH17 на Донбасі
Теги: #річниця збиття МН17#заява Держдепу