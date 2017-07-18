Рада Європи опублікувала офіційну позицію України щодо блокування російських сайтів

Рада Європи опублікувала офіційну позицію України щодо блокування російських ресурсів в Інтернеті. Лист української делегації при Раді Європи оприлюднений на сайті РЄ. В ньому обгрунтовується позиція української сторони щодо заборони російських ресурсів в мережі.

"Указ президента про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо розширення економічних санкцій проти російських компаній та заборони російських Інтернет-ресурсів, і в тому числі соціальних мереж, був прийнятий виключно з метою забезпечення національної безпеки України та захисту права українських громадян на свободу слова та таємницю листування", - йдеться у листі.

"Агресія Російської Федерації та проблеми, з якими зіштовхується Україна щодо територіальної цілісності, вимагають відповідних заходів у відповідь. Такі ресурси, як «Яндекс», «Mail.ru», «ВКонтакте» та «Одноклассники», впродовж довгого часу використовувалися російськими розвідувальними службами як інструменти у так званій гібридній війні", - заявляє українська сторона.

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"Враховуючи політику цензури, масового спостереження та нездатності дотримуватися свободи слова та ЗМІ у Росії, її розвідувальні служби використовують приватне листування та іншу конфіденційну інформацію російських Інтернет-користувачів з метою маніпулювання громадською думкою за допомогою дезінформації, пропаганди та інформаційних атак", - наголошується у листі.

З цієї причини пояснюється, що прийняте українською владою рішення є адекватним у відповідь на загрози інформаційній безпеці держави та українських громадян.

Також сказано, що Україна знову запевняє у налаштованості виконувати міжнародні зобов'язання, і зокрема щодо верховенства права, демократичних принципів свободи слова та думки.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ який, зокрема, передбачає блокування доступу до російських соцмереж. Документ, який наказує блокування низки ресурсів українськими інтернет-провайдерами, набув чинності 17 травня.