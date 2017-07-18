Суд відмовився розглядати скаргу прокуратури про зміну запобіжного заходу голові Рахункової палати

Апеляційний суд міста Києва відмовив у відкритті справи за апеляційними скаргами прокурора на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 9 червня щодо зміни запобіжного заходу голові Рахункової палати Роману Магуті з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Про це йдеться в ухвалі Апеляційного суду від 7 липня, розміщеній в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Ухвалою підготовчого судового засідання Шевченківського райсуду від 9 червня було призначено судовий розгляд на підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні щодо двох осіб, серед яких і Магута - за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Цією ж ухвалою змінено на час судового розгляду дію застосованого до Магути запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання та скасовано його відсторонення від посади голови Рахункової палати.

Згідно з текстом ухвали Апеляційного суду, прокурор Олександр Посвистак ще 19 червня подав дві апеляційні скарги на вищезгадану ухвалу Шевченківського райсуду.

В одній з поданих апеляційних скарг прокурор просив ухвалу підготовчого судового засідання в частині зміни обвинуваченому Магуті запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання скасувати та постановити нову ухвалу, якою продовжити обвинуваченому йому строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням відповідних указаних апелянтом обов'язків.

У іншій скарзі прокурор ставить питання про скасування даної ухвали в частині скасування відсторонення Магути від посади голови Рахункової палати України та постановлення ухвали про продовження строку відсторонення його від посади на час судового розгляду.

Своєю чергою, Апеляційний суд постановив відмовити у відкритті провадження за апеляційними скаргами прокурора на ухвалу Шевченківського райсуду від 9 червня.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня її постановлення.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту голові Рахункової палати Магуті, який обвинувачується у зловживанні службовим становищем.

"За клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури судом було продовжено запобіжний захід голові Рахункової палати у вигляді домашнього арешту і члену Рахункової палати у вигляді особистого зобов’язання на час судового розгляду, також продовжено їх відсторонення від посади на вказаний строк", - йшлося у повідомленні САП.

За даними САП, голова Рахункової палати обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем). Член Рахункової палати обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем) та ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За версією слідства, у період з січня 2014 року по березень 2015 року голова Рахункової палати, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах головного контролера – директора департаменту з питань АПК Рахункової палати, підготував та підписав низку службових документів щодо протиправного відчуження двокімнатної службової квартири в новобудові Києва у приватну власність її родича.