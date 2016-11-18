Голову Рахункової палати, якому закидають махінації з житлом, відправили під домашній арешт

Про це на своїй сторінці у Facebookповідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Солом'янський районний суд задовольнив клопотання прокурора САП та обрав відносно Голови Рахункової палати України запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю», - написав він.

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При цьому, згідно з повідомленням Холодницького, суд також зобов'язав підозрюваного здати на зберігання його паспорт для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість покинути країну.

"Прокурорами САП і детективами НАБ вживаються всі необхідні заходи для якнайшвидшого завершення досудового слідства, направлення провадження до суду та відшкодування завданих державі збитків", - додав Холодницький.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру голові Рахункової палати за махінації зі службовим житлом.

У ГПУ зазначили, що член Рахункової палати, маючи приватизоване житло в Києві, звернулася до глави Рахункової палати з проханням надати службове житло в центрі столиці. Закон передбачає надання такого житла, але не його приватизацію. Загальна вартість житла склала майже 1,4 млн гривень станом на 2013 рік.

Пізніше у НАБУ заявили, що побоюються, що підозрюваний у махінаціях з житлом голова Рахункової палати Роман Магута може втекти в Донецьк.

"НАБУ не може погодитися з позиції органів прокуратури про обрання запобіжного заходу голові Рахункової палати України, не пов'язаного з утриманням під вартою. Зокрема, через високий ризик його втечі на тимчасово окуповану територію (м. Донецьк), де підозрюваний і члени сім'ї мають об'єкти житлової нерухомості", - йшлося в повідомленні НАБУ.