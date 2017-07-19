В ОБСЄ назвали дату телефонних переговорів лідерів "нормандської четвірки"

Телефонна розмова лідерів країн "нормансдкой четвірки" за участю президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться 24 липня. Про це на брифінгу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, який транслювався на телеканалі "112-Україна", сказав спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі в ТКГ Мартін Сайдік.

Читайте такожПолторак запевнив, що на сьогодні бойовики не готуються до наступальних дій

"(На засіданні) підгрупи з безпеки було відзначено, що завдяки "хлібному перемир'ю", про яке Тристороння контактна група заявила 21 червня, кількість обстрілів скоротилася. Однак, СММ продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню в основному в так званих гарячих точках поблизу населених пунктів Попасна, Первомайськ, Маріуполь, Світлодарськ та в трикутнику Авдіївка, Ясинувата і Донецький аеропорт", - заявив Сайдик.

"Учасники робочої групи також обговорили питання захисту життєвоважливих об'єктів інфраструктури. Сторони висловили готовність створити зони безпеки навколо насосної станції Василівка та Донецької фільтрувальної станції", - сказав представник ОБСЄ.

"Також відбулася дискусія про розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської. У цьому зв'язку я хочу висловити свою щиру надію на позитивні рішення у переддень телеконференції лідерів "нормандської четвірки" 24 липня", - додав він.