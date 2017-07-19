В ОБСЄ назвали дату телефонних переговорів лідерів "нормандської четвірки"
За словами Мартіна Сайдіка, телефонна розмова відбудеться 24 липня.
Телефонна розмова лідерів країн "нормансдкой четвірки" за участю президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться 24 липня. Про це на брифінгу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, який транслювався на телеканалі "112-Україна", сказав спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі в ТКГ Мартін Сайдік.
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"(На засіданні) підгрупи з безпеки було відзначено, що завдяки "хлібному перемир'ю", про яке Тристороння контактна група заявила 21 червня, кількість обстрілів скоротилася. Однак, СММ продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню в основному в так званих гарячих точках поблизу населених пунктів Попасна, Первомайськ, Маріуполь, Світлодарськ та в трикутнику Авдіївка, Ясинувата і Донецький аеропорт", - заявив Сайдик.
"Учасники робочої групи також обговорили питання захисту життєвоважливих об'єктів інфраструктури. Сторони висловили готовність створити зони безпеки навколо насосної станції Василівка та Донецької фільтрувальної станції", - сказав представник ОБСЄ.
"Також відбулася дискусія про розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської. У цьому зв'язку я хочу висловити свою щиру надію на позитивні рішення у переддень телеконференції лідерів "нормандської четвірки" 24 липня", - додав він.