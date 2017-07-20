НАБУ вперше повідомило про підозру за результатами аналізу е-декларацій

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру екс-голові одного з міських судів Луганської області, який не вказав у е-декларації дані про майно, автомобілі та нерухомість вартістю понад 10 млн грн.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, це перше повідомлення про підозру серед усіх кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють на підставі аналізу даних в електронних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Екс-судді повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 366-1 («Декларування недостовірної інформації») та ч.2 ст. 368-2 («Незаконне збагачення») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, суддя у відставці не вніс до електронних декларацій за 2015-2016 рр відомості про транспортні засоби та об’єкти нерухомості, які перебувають у нього в користуванні, а також про майно, що перебуває у власності та користуванні його колишньої дружини, на загальну суму понад 10 млн грн. Варто зазначити, що подружжя розірвало шлюб ще у 2011 році, але й надалі проживало однією сім’єю.

Наразі вирішується питання про обрання судді запобіжного заходу.

Досудове розслідування кримінального провадження за зазначеними фактами детективи НАБУ розпочали у листопаді 2016 року на підставі звернення та матеріалів, наданих Управлінням аналітики та обробки інформації Національного бюро.

У прес-службі нагадали, що станом на 30 червня 2017 року детективи НАБУ здійснюють розслідування у 61 кримінальному провадженні, відкритому за результатами аналізу е-декларацій.