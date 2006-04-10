Тимошенко поставила Ющенка перед вибором

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє підтримати Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах 2009 року в разі створення “помаранчевої” коаліції. Про це вона заявила в інтерв’ю польській газеті «TYGODNIK POWCZECHNY».

«Мені сьогодні важливо, щоб ситуація стабілізувалася, і я знаю, що мої амбіції президентські перешкоджали б створенню “помаранчевої” коаліції. Тому я заявила Президенту, що готова підтримати його на президентських виборах у 2009 році, якщо ми сьогодні створимо єдину команду. Таку заяву я можу зробити публічно і письмово», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що БЮТ та СПУ не вагаються у питанні створення коаліції. «Від рішення про співпрацю ухиляється лише Президент Віктор ЮЩЕНКО, який розглядає два варіанти: створення коаліції з іншими «помаранчевими», або з Партією регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, саме в цьому полягає головна проблема.

Відповідаючи на запитання щодо проблем в особистих стосунках з В.ЮЩЕНКОМ, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що особисті стосунки між політиками мають «велике значення». Однак, за її словами, більше значення має шанс, який дали виборці, «аби будувати незалежну державу».

«Я готова забути про образи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, представники “Нашої України” заявляли, що кандидат у прем’єр-міністри має пообіцяти, що не претендуватиме на пост Президента, якщо В.ЮЩЕНКО піде на другий термін. Так, 31 березня, голова Івано-Франківської обласної організації “Нашої України” Зіновій ШКУТЯК заявив: “Ми - за “помаранчеву” коаліцію. Але за однієї умови: кандидат в прем’єри повинен офіційно заявити, що ніколи, за жодних умов не буде претендувати на президентське крісло, якщо Віктор ЮЩЕНКО піде на другий термін”.