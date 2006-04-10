Тимошенко поставила Ющенка перед вибором

17:18, 10 квітня 2006
Політика
2426

Вона буде або прем`єром, або Президентом 

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє підтримати Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах 2009 року в разі створення “помаранчевої” коаліції. Про це вона заявила в інтерв’ю польській газеті «TYGODNIK POWCZECHNY».

«Мені сьогодні важливо, щоб ситуація стабілізувалася, і я знаю, що мої амбіції президентські перешкоджали б створенню “помаранчевої” коаліції. Тому я заявила Президенту, що готова підтримати його на президентських виборах у 2009 році, якщо ми сьогодні створимо єдину команду. Таку заяву я можу зробити публічно і письмово», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що БЮТ та СПУ не вагаються у питанні створення коаліції. «Від рішення про співпрацю ухиляється лише Президент Віктор ЮЩЕНКО, який розглядає два варіанти: створення коаліції з іншими «помаранчевими», або з Партією регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, саме в цьому полягає головна проблема.

Відповідаючи на запитання щодо проблем в особистих стосунках з В.ЮЩЕНКОМ, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що особисті стосунки між політиками мають «велике значення». Однак, за її словами, більше значення має шанс, який дали виборці, «аби будувати незалежну державу».

«Я готова забути про образи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, представники “Нашої України” заявляли, що кандидат у прем’єр-міністри має пообіцяти, що не претендуватиме на пост Президента, якщо В.ЮЩЕНКО піде на другий термін. Так, 31 березня, голова Івано-Франківської обласної організації “Нашої України” Зіновій ШКУТЯК заявив: “Ми - за “помаранчеву” коаліцію. Але за однієї умови: кандидат в прем’єри повинен офіційно заявити, що ніколи, за жодних умов не буде претендувати на президентське крісло, якщо Віктор ЮЩЕНКО піде на другий термін”.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter