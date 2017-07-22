Болгарський телеканал вибачився за розміщення карти України без Криму.

Про це Посольство України в Республіці Болгарія поінформувало у Facebook.

Як повідомив посол України в Болгарії Микола Балтажи, «нарешті отримано письмове вибачення з боку керівництва національного телебачення bTV за розміщення карти України без Криму».

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«Спроби зазіхання на територіальну цілісність України приречені на провал!», - наголошується у повідомленні.

Представники України неодноразово вказували іноземним компаніям на помилки в зображенні карти країни. Останнім випадком стало 13 червня, коли посольство України в Казахстані висловило протест Астані через експозиції на фестивалі Astana Art Fest, де на одному з експонатів із зображенням карти України в її складі відсутня територія анексованого Росією Криму.