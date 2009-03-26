Луценко велів не виводити на масові акції багато міліціонерів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає недоцільним присутність великої кількості співробітників міліції під час проведення мирних акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Одесі на нараді з дільничними інспекторами міліції Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

За словами міністра, із свого досвіду він знає, що присутність «великого контингенту міліції викликає агресію у демонстрантів».

Водночас, на його думку, якщо під час акцій протесту виникатимуть передумови для правопорушень, можна викликати підкріплення, яке є в кожному райвідділі.

У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО закликав начальників управлінь міліції не виводити велику кількість особового складу на мітинги, «лякаючи людей…». «Вони мають право на протест, тим більше, в цих важких умовах», - додав він.

«В кожному випадку повинна бути голова – не м’язи, не емоції. Крім того, відривати підрозділи від інших більш важливих функцій, мені здається, нелогічно», - підсумував Ю.ЛУЦЕНКО.