Черновецький хоче продовжити свої дні на посаді мера

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до Конституційного Суду України щодо продовження своїх повноважень ще на три роки.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Шевченківської районної державної адміністрації столиці Віктор ПИЛИПИШИН.

«Команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО подала до КС подання щодо продовження своїх повноважень ще на три роки», - сказав В.ПИЛИПИШИН.

Довідка УНІАН. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був обраний мером Києва 26 березня 2006 року і переобраний на дострокових виборах 25 травня 2008 року. Тоді ж відбувались вибори Київради.

Одразу ж після дострокових виборів він заявив, що за підтримки депутатів має намір звернутися до Конституційного Суду України для роз`яснень щодо періоду свого перебування на посаді та термінів роботи Київради у зв`язку з позачерговими виборами столичної влади.

19 березня 2009 року Конституційний Суд України розпочав у формі усного слухання розгляд справи за конституційним поданням Київської міської ради щодо строку повноважень депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Київрада порушила питання з метою з’ясувати:

- чи набувають депутати місцевих рад та сільські, селищні, міські голови повноваження на однаковий передбачений частинами першою, другою статті 141 Конституції України п’ятирічний та чотирирічний строк, якщо їх обрано на чергових, позачергових, повторних, проміжних або перших місцевих виборах;

- чи можуть застосовуватись положення абзацу другого частини другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» при призначенні місцевих виборів, якщо конституційно визначений строк повноважень місцевих рад, сільських, селищних, міських голів з об’єктивних причин не збігається зі строком проведення виборів народних депутатів України.