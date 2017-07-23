Порошенко повідомив, чого вимагатиме під час переговорів "нормандської четвірки"

Президент України Петро Порошенко 23 липня повідомив, чого вимагатиме від Росії під час переговорів в "нормандському форматі".

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"Під час телефонної конференції в "нормандському форматі", яка планується наступного тижня, вимагатиму негайного забезпечення режиму тиші", - йдеться у його повідомленні на Facebook-сторінці.

За словами президента, у разі невиконання - посилення санкцій проти Росії відповідно до нещодавнього рішення саміту G7.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня президент Петро Порошенко заявив, що на понеділок, 24 липня, заплановано телефонні переговори у "нормандському форматі".