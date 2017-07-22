У Єлисейському палаці підтвердили, що переговори лідерів країн "нормандської четвірки" відбудуться 24 липня

Лідери України, Німеччини, Росії та Франції проведуть телефонні переговори про ситуацію на Донбасі 24 липня. Про це в Єлисейському палаці повідомили сьогодні, передає Deutsche Welle. Ці телефонні переговори лідерів "нормандської четвірки" стануть першими після вступу Еммануеля Макрона на посаду президента Франції.

Читайте такожТелефонні переговори в "нормандському форматі" відбудуться 24 липня - Порошенко Як повідомляв УНІАН, 21 липня президент Петро Порошенко заявив, що на понеділок, 24 липня, заплановано телефонні переговори у «нормандському форматі». Він зазначив, що вимагатиме негайного реального забезпечення режиму припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі.

Також 24 липня спеціальний представник США по Україні Курт Волкер перебуватиме з візитом у Києві.

9 липня Порошенко анонсував у липні телефонну розмову лідерів України, Німеччини, Франції та РФ, і до кінця літа - особисту зустріч «нормандської четвірки».