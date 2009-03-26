МЗС Росії звинувачує Київ у порушенні газових домовленостей

Підписана 23 березня в Брюсселі декларація про модернізацію української газотранспортної системи є недружнім кроком по відношенню до Росії з боку України і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Він підкреслив, що Росія зацікавлена вести діалог з Україною з будь-яких питань, але така дискусія має проходити тільки на умовах шанування позицій один одного.

«Те, що відбулося в Брюсселі на форумі, – це був недружній крок по відношенню до Росії як з боку ЄС, так і з боку України, з керівництвом якої, починаючи з січня, щодо газових справ у нас було багато контактів», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, в результаті таких контактів сторони вийшли на певне розуміння, але форум у Брюсселі показав, що не всі досягнуті домовленості дотримуються.

А.НЕСТЕРЕНКО нагадав, що внаслідок цих подій Росія відклала проведення в Москві на початку квітня засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, він зазначив, що цей захід відкладено «на невизначений час».

За словами представника МЗС РФ, у рамках цього засідання планувалося обговорити весь комплекс співпраці Росії і України в економічній сфері, включаючи енергетичні питання.

Як повідомлялося, 23 березня на конференції в Брюсселі Україна підписала з Євросоюзом спільну декларацію про модернізацію газотранспортної системи.

У відповідь російська делегація залишила інвестиційну конференцію, заявивши, що Росію, по суті, виключили з обговорення цього важливого питання.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.